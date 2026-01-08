Ein Toter bei schwerem Lastwagenunfall auf der A2

Bei einem Lastwagenunfall auf der A2 gibt es einen Toten, der Fahrer ist lebensgefährlich verletzt. Vor der Unfallstelle bilden sich kilometerlange Staus. Erst am Abend fließt der Verkehr wieder.

Bielefeld/Herford (dpa/lnw) - Nach einem schweren Lastwagenunfall mit einem Toten ist die Autobahn 2 nach Hannover nahe der Abfahrt Herford wieder freigegeben. In Richtung Dortmund war der Verkehr über Stunden nur einspurig geflossen und wurde von der Autobahn abgeleitet, wie die Polizei mitteilte. Am frühen Abend sei die Fahrbahn aber wieder geräumt und gereinigt gewesen.

Bei dem Unfall war ein mit Gemüse beladener Sattelzug mit zwei Insassen aus unbekannten Gründen umgestürzt und auf die Mittelleitplanke gestürzt. Ein Mensch wurde getötet, der 59 Jahre alte Fahrer erlitt laut Polizei lebensgefährliche Verletzungen. Er sei im Fahrerhaus eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit worden, hieß es in einer Feuerwehr-Mitteilung.

An der Unfallstelle bildeten sich kilometerlange Staus. Am Vormittag traf ein Kran an der Unfallstelle ein, um den Lastwagen zu bergen. Zuvor müsse der Lastwagen entladen werden, sagte die Polizeisprecherin.