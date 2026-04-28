Ermittlungen laufen
Ein Toter bei Absturz von Ultraleichtflugzeug
Feuerwehr
Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat in Zusammenarbeit mit der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild)
Bernd Weißbrod. DPA

In der pfälzischen Domstadt Speyer kam es in der Nähe des Flugplatzes zu einem folgenschweren Unfall. Die Einzelheiten waren zunächst unklar.

Speyer (dpa) – Beim Absturz eines Ultraleichtflugzeugs bei Speyer (Pfalz) ist der Polizei zufolge ein Mensch ums Leben gekommen. Der Unfall habe sich am späten Vormittag in der Nähe des örtlichen Flugplatzes ereignet, teilte das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit. «Nach derzeitigen Erkenntnissen verstarb eine Person bei dem Absturz.» Die Kriminalpolizei Ludwigshafen habe in Zusammenarbeit mit der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

© dpa-infocom, dpa:260428-930-4108/1

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