Abends sitzt ein 77 Jahre alter Mann auf einer Parkbank, als er plötzlich angegriffen wird. Er stirbt an seinen Verletzungen. Ein Jahr später fragen die Ermittler erneut: Wer hat etwas gesehen?

Völklingen/Saarbrücken (dpa/lrs) – Ein Jahr nach dem tödlichen Angriff auf einen 77-Jährigen im Schillerpark in Völklingen dauern die Ermittlungen weiter an. Die Saarbrücker Staatsanwaltschaft zahlt für sachdienliche Hinweise weiterhin eine Belohnung von 5.000 Euro, teilte die Polizei mit. Wer der Täter ist, ist nach wie vor unklar.

Der 77-Jährige hatte nach Polizeiangaben am 18. September 2024 auf einer Parkbank am Ehrendenkmal gesessen, als ihn ein unbekannter Mann mit einem Messer attackierte und ihm schwere Stich- und Schnittverletzungen zufügte. Der Angriff passierte laut Polizei ohne ersichtlichen Grund. Drei Monate später starb der Verletzte im Krankenhaus.

Die Mordkommission bat um Hilfe aus der Bevölkerung. Hinweise nehme die Polizei auf Wunsch auch vertraulich entgegen, hieß es.

Auf einige mögliche Zeugen setzen die Ermittler besondere Hoffnung: So sind sie auf der Suche nach einem Pärchen mit einem großen und einem kleinen Hund sowie einem Menschen auf einem Rad, die ungefähr im Zeitraum der Tat an dem Ort vorbeigekommen sein sollen.