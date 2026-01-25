Der Schock war groß: Vor einem Jahr ist ein Schuppen mit Karnevalswagen in Neuwied abgebrannt. Noch ist nicht wieder alles wie vorher. Doch die Hilfsbereitschaft anderer Vereine ist nach wie vor groß.

Neuwied (dpa/lrs) – Ein Jahr nach dem Brand eines Lokschuppens mit Karnevalswagen und Dekoration ist beim Karnevalsverein in Neuwied-Engers noch nicht wieder alles beim Alten. «Weil die Halle ist weg und die kommt auch so nicht mehr wieder», sagt der Präsident der Großen Engerser Karnevalsgesellschaft, Ansgar Schunkert, der Deutschen Presse-Agentur.

Der diesjährige Karneval kann in Engers aber dank befreundeter Vereine und viel Engagement gefeiert werden. «Wir haben das Glück, dass wir befreundete Vereine in den Nachbarorten haben, wo wir dann die Wagen bauen konnten», sagt Schunkert. Der Wagen des Elferrats stehe zudem bei einer Spedition in Bendorf, die den Platz kostenfrei zur Verfügung stelle. «Das ist sehr nett, sehr gut und hilft uns natürlich ungemein weiter.»

Verheerender Brand in der Silvesternacht

In der Silvesternacht Anfang 2025 hatte ein Brand den Engerser Lokschuppen völlig zerstört. Dort waren unter anderem Karnevalswagen und Bühnenbilder sowie Hütten für den Weihnachtsmarkt gelagert. Fünf Feuerwehrkräfte wurden bei dem Einsatz verletzt. Der Verein stand plötzlich ohne Wagen und Dekoration da – und das kurz vor der Karnevalssession.

Bereits damals sprangen andere Vereine ein, liehen Wagen aus. Bei zwei Benefizsitzungen wurde Geld für die Vereine gesammelt. Schon damals sagte Schunkert: «Der Plan ist natürlich, dass wir eine neue Halle bauen.»

Neue Halle schon dieses Jahr?

Jetzt, rund ein Jahr später, ist der Plan schon mitten in der Umsetzung. «Wir hatten mehrere Gespräche mit der Stadt, mit den übergeordneten Behörden, mit unserem Architekten», erklärt der Präsident. Am alten Standort habe es gewisse Belastungen im Boden gegeben. «Wir bauen auf diesem Grundstück wieder eine neue Wagenbauhalle allerdings nicht mehr genau an dem gleichen Standort, an dem der Lokschuppen stand, das Grundstück ist ja groß genug.»

Ein Gutachter habe die Fläche schon freigegeben. Der geänderte Bauantrag sei Mitte Januar bei der Stadt Neuwied eingereicht worden. Wenn alles nach Plan laufe, könne man im Frühling oder Frühsommer mit dem Bau beginnen. Dann könnte die Halle laut dem Präsidenten bereits Ende des Jahres fertig sein.

Die Wagen der kommenden Saison wird man dort aber noch nicht bauen können. «Das geht vom Zeitfenster nicht», erklärt Schunkert. Denn: Die Prinzen fingen «in der Regel direkt nach Karneval an, ihre Wagen für die kommende Saison zu bauen».

Daher werde die Großen Engerser Karnevalsgesellschaft auch nach Karneval wieder mit den befreundeten Vereinen sprechen, wo es einen Platz geben könnte. «Zumindest mal, dass wir anfangen können zu bauen», sagt Schunkert. «Und vielleicht – das wäre natürlich ein absoluter Traum – dass nachher die Finalisierung der Wagen dann doch in der eigenen Halle noch stattfinden kann.»