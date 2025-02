Ein erster Hauch von Frühling

«Ungewöhnlich mild» wird es in den nächsten Tagen in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Die Sonne zeigt sich aber selten.

Offenbach (dpa/lrs) – Bei vielen Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland könnten am Wochenende erste Frühlingsgefühle geweckt werden. Der Donnerstag startet allerdings noch mit gebietsweise Frost und Glätte, ganz vereinzelt kann es auch gefrierenden Regen geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Es bleibt demnach stark bewölkt und kann am Nachmittag zeitweise auch regnen. Die Höchstwerte liegen bei 7 bis 12 Grad.

Am Freitag und Samstag soll es dann «ungewöhnlich mild» werden mit Temperaturen von 12 bis 16 Grad. In den Hochlagen steigt das Thermometer auf bis zu 10 Grad.

Dabei ist es meist wolkig, die Sonne wird sich eher selten zeigen. Vereinzelt fällt etwas Regen. Am Sonntag wird es heiter oder wolkig bei ähnlich milden Temperaturen.