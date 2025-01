Warum das Feuer am Nachmittag im Dachgeschoss ausbricht, ist unklar. Die beiden Bewohner des zweistöckigen Hauses können sich retten.

Körperich (dpa/lrs) – Nach einem Dachstuhlbrand ist ein Wohnhaus in Körperich-Niedersgegen in der Südeifel nicht mehr bewohnbar. Die beiden Bewohner seien unverletzt aus dem Haus gekommen und ein Übergreifen der Flammen auf die benachbarten Häuser sei verhindert worden, berichtete die Feuerwehr im Kreis Bitburg-Prüm. Die Ursache des Feuers war zunächst völlig unklar, auch die ungefähre Schadenshöhe. Mehr als 60 Kräfte waren an den Löscharbeiten beteiligt.