Eher herbstlicher Jahresausklang

Offenbach (dpa/lhe) – Nebel, Wolken und vereinzelt auch Regen: Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen sich beim Wetter auf einen eher tristen Jahresabschluss einstellen. Stellenweise heiteres bis sonniges gebietsweise aber auch nebelig-trübes Wetter sagte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach für Samstag voraus. Die Temperaturen steigen auf bis zu neun Grad in den Bergen, bei Nebel wird es kühler.

Am Sonntag und Montag sehen die Meteorologen dann Wolken und Sprühregen. Im Bergland könne es am Sonntag bei Temperaturen zwischen null und vier Grad auch gefrierende Glätte geben. Etwas freundlicher werde der Montag mit bis zu sieben Grad. Zwar werde es überwiegend stark bewölkt, doch könne es gebietsweise auch mal niederschlagsfrei bleiben.