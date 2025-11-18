Ehepaar stirbt bei Feuer in seinem Haus

Nachbarn und Autofahrer melden der Polizei am helllichten Tag ein Feuer in einem Haus. Für die beiden Bewohner kommt die Hilfe zu spät.

Schwabenheim an der Selz (dpa/lrs) – Beim Brand eines Einfamilienhauses im rheinhessischen Schwabenheim an der Selz sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Bei den Toten handelt es sich ersten Ermittlungen zufolge um das in dem Haus gemeldete ältere Ehepaar, wie die Polizei berichtete.

Rettungskräfte fanden den Mann leblos vor dem Haus. Trotz eingeleiteter Wiederbelebungsversuche starb er noch am Brandort. Die Frau sei im Haus ums Leben gekommen.

Nachbarn und Verkehrsteilnehmer hatten die Polizei verständigt. Wie es zu dem Feuer gegen Mittag kam und wo der Brand im Haus ausbrach, war zunächst unklar.