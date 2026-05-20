Rettungseinsatz
Ehepaar prallt mit Auto gegen Baum – Senior stirbt
Polizei
Die Polizei war zur Unfallaufnahme vor Ort. (Symbolbild)
Lino Mirgeler. DPA

Schwerer Unfall auf der B410 in der Vulkaneifel: Der Fahrer stirbt, die Ehefrau wird schwer verletzt.

Rockeskyll (dpa/lrs) – Ein 76-jähriger Autofahrer ist auf der B410 bei Rockeskyll (Landkreis Vulkaneifel) mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Mann starb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. Seine 75 Jahre alte Ehefrau auf dem Beifahrersitz wurde schwer verletzt. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Warum der 76-Jährige in einer Kurve die Kontrolle über seinen Wagen verlor, war zunächst unklar. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

© dpa-infocom, dpa:260520-930-107037/1

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Verkehr

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