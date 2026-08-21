Bad Neuenahr-Ahrweiler (dpa) – Ein Ehepaar ist im nördlichen Rheinland-Pfalz durch zahlreiche Stich- und Schnittverletzungen getötet worden. Der 26-jährige Sohn sei dringend tatverdächtig, teilte die Staatsanwaltschaft Koblenz mit. Der junge Mann habe am frühen Mittwochmorgen selbst den Notruf aus der gemeinsamen Wohnung in Bad Neuenahr-Ahrweiler gewählt und mitgeteilt, dass seine Mutter durch Messerstiche verletzt worden sei und sein Vater «schlafe».

«Die kurze Zeit später vor Ort eingetroffenen Polizeibeamten fanden den 55-jährigen Mann und seine 52-jährige Ehefrau leblos in der Wohnung vor», so die Staatsanwaltschaft. Beide Opfer wiesen demnach erhebliche Stich- und Schnittverletzungen auf. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen seien beide noch vor Ort gestorben. Beide Opfer seien durch den Blutverlust infolge zahlreicher Stich- und Schnittverletzungen gestorben, ergab eine Obduktion.

Haftbefehl gegen Sohn erlassen

Der 26-Jährige habe ebenfalls Stichverletzungen im Bauchbereich gehabt, sei jedoch ansprechbar gewesen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort sei ihm am Freitag die vorläufige Festnahme erklärt worden. Die Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Koblenz habe auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des Totschlags in zwei Fällen erlassen. «In der gerichtlichen Anhörung hat der Beschuldigte von seinem Recht zu Schweigen Gebrauch gemacht», hieß es.

Der genaue Tathergang sei Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die bisherigen Angaben des Tatverdächtigen ließen sich mit dem objektiven Spurenbild nicht in Einklang bringen, so die Staatsanwaltschaft. «Vielmehr hat sich im Zuge der Ermittlungen ein dringender Tatverdacht gegen den Beschuldigten ergeben, seine Eltern durch Messerstiche vorsätzlich getötet zu haben.» Es gebe keine Hinweise auf weitere Tatbeteiligte.