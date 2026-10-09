Zwei freilaufende Hunde sind auf einer Bundesstraße im Hunsrück in Gefahr. Eine Familie, die gerade aus dem Urlaub zurückkehrt, kennt sich mit Hunden aus - und rettet die Tiere.

Morbach (dpa/lrs) - Wie fängt man ausgebüxte Hunde auf einer stark befahrenen Bundesstraße ein? Mit Futter und Leine. Mit dieser Methode hat ein Ehepaar auf seiner Urlaubs-Heimreise zwei Jagdhunde im Hunsrück gerettet. Diese waren ihrem Besitzer ausgebüxt, wie die Polizei mitteilte.

Die Eheleute, selbst Hundebesitzer, hätten die Vierbeiner auf der Bundesstraße 327 überholt, ihnen den Weg abgeschnitten - und sie mit Hundeleinen und Hundefutter eingefangen. Ihr sechs Jahre altes Kind verfolgte die gute Tat aus dem Auto heraus.

Eine Polizeistreife übernahm den Bayerischen Gebirgsschweißhund und den Deutsch Drahthaar dann. Die Polizei dankte der Familie aus Worms «für das schnelle und entschlossene Handeln.» Der Hundebesitzer holte die Tiere ab.

Zunächst hatte die Polizei mitgeteilt, herbeigerufene Polizisten seien «in voller Montur» den Hunden hinterhergerannt, um sie einzufangen - unterstützt von mehreren Autofahrern. Später korrigierte die Polizeidirektion Trier ihre Angaben.