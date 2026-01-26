Explosionen sind zu hören, Rauch entwickelt sich: Bei einem Küchenbrand in Mainz hat eine Frau Glück – und den richtigen Nachbar.

Mainz (dpa/lrs) – Ein ehemaliger Freiwilliger Feuerwehrmann hat seine Nachbarin bei einem Küchenbrand in Mainz aus ihrer Wohnung gerettet. Die Frau sei unverletzt geblieben, teilte die Feuerwehr Mainz mit.

Bei dem Brand in der Küche im ersten Stock des Hauses im Stadtteil Gonsenheim berichteten Anrufer demnach von Explosionen. Offenbar seien Spraydosen durch das Feuer explodiert, schrieb die Feuerwehr. Der Brand sei von einem Trupp unter Atemschutz schnell gelöscht worden.

Die Wohnung sei wegen der Rauchentwicklung nicht bewohnbar, hieß es. Die Frau wurde demnach bei Nachbarn untergebracht.