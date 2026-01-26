Feuer
Ehemaliger Feuerwehrmann rettet Nachbarin bei Küchenbrand
Feuerwehr - Symbolbild
Feuerwehr - Symbolbild
Niklas Treppner. DPA

Explosionen sind zu hören, Rauch entwickelt sich: Bei einem Küchenbrand in Mainz hat eine Frau Glück – und den richtigen Nachbar.

Mainz (dpa/lrs) – Ein ehemaliger Freiwilliger Feuerwehrmann hat seine Nachbarin bei einem Küchenbrand in Mainz aus ihrer Wohnung gerettet. Die Frau sei unverletzt geblieben, teilte die Feuerwehr Mainz mit.

Bei dem Brand in der Küche im ersten Stock des Hauses im Stadtteil Gonsenheim berichteten Anrufer demnach von Explosionen. Offenbar seien Spraydosen durch das Feuer explodiert, schrieb die Feuerwehr. Der Brand sei von einem Trupp unter Atemschutz schnell gelöscht worden.

Die Wohnung sei wegen der Rauchentwicklung nicht bewohnbar, hieß es. Die Frau wurde demnach bei Nachbarn untergebracht.

© dpa-infocom, dpa:260126-930-600225/1

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten