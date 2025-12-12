Ehemalige Bahntrasse wird zum Radweg – Start der Bauarbeiten

Zwischen Prüm und Gerolstein entsteht ein 22 Kilometer langer Radweg auf einer alten Bahntrasse. Das Projekt soll sowohl Touristen als auch Pendlern zugutekommen.

Prüm/Gerolstein (dpa/lrs) – In der Eifel hat der Bau eines rund 22 Kilometer langen Radwegs zwischen Prüm und Gerolstein begonnen. Die Strecke soll etwa 11,33 Millionen Euro kosten, von denen das Bundesverkehrsministerium rund 90 Prozent übernimmt. Der neue Radweg ist Teil des Eifel-Ardennen-Radwegs und entsteht auf einer ehemaligen Bahntrasse. Der Weg soll eine Lücke im regionalen Radwegenetz schließen, teilte das Ministerium mit. Die Bauzeit beträgt etwa zweieinhalb Jahre.

«Unser Ziel ist es, das Radfahren für alle Bürgerinnen und Bürger attraktiver und sicherer zu machen – und zwar flächendeckend. Deshalb unterstützen wir die Länder und Kommunen aktiv beim Ausbau einer leistungsfähigen Radverkehrsinfrastruktur, sowohl in Städten als auch in ländlichen Regionen», sagte Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) laut Mitteilung. Der neue Radweg mit moderaten Steigungen stärke den Radtourismus und sei zugleich ein wichtiger Gewinn für den Alltagsradverkehr in der Region.

«Der Lückenschluss wird das Radwegenetz in der Region sowie in der Eifel insgesamt verbessern», sagte die rheinland-pfälzische Verkehrsministerin Daniela Schmitt (FDP) laut Mitteilung. Besonders für das Gewerbegebiet Weinsheim, das rund 2.500 Arbeitsplätze biete, mache der neue Radweg ein attraktives Angebot für die Anfahrt der Beschäftigten mit dem Rad.