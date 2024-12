Ehefrau umgebracht – Urteil im Mordprozess erwartet

Bad Kreuznach (dpa/lrs) – Mit zwei Küchenmessern soll ein 55 Jahre alter Mann etliche Male auf seine Ehefrau eingestochen haben, weil sie eine Affäre mit einem anderen hatte. Das Opfer starb in der gemeinsamen Wohnung in Bad Kreuznach an hohem Blutverlust in Kombination mit einer Luftembolie und einem Lungenkollaps. Dem Mann mit türkischer Staatsangehörigkeit wird vor dem Landgericht Bad Kreuznach Mord aus niedrigen Beweggründen vorgeworfen – heute (10.00 Uhr) soll das Urteil in dem Prozess verkündet werden.

Die Staatsanwaltschaft fordert eine lebenslängliche Haftstrafe. Der Mann hat zwei Verteidiger – einer plädierte auf Freispruch für seinen Mandanten, der andere nannte kein konkretes Strafmaß, forderte aber, den Mann nicht wegen Mordes zu verurteilen.