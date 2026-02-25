Musik und Politik
Eder vergleicht ihren Politikstil mit Rock'n'Roll
Bündnis 90/Die Grünen Rheinland-Pfalz
In der Politik werde viel härter und ernsthafter gearbeitet als viele denke, sagte Eder der «Rhein-Zeitung». (Archivfoto)
Sascha Ditscher. DPA

Ein schneller Rhythmus ist der grünen Politikerin wichtig. Aber nicht nur das alleine, wie sie nun verriet.

Lesezeit 1 Minute

Mainz (dpa/lrs) – Die grüne Spitzenkandidatin für die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz, Katrin Eder, fühlt sich ein bisschen wie eine Rock'n'Rollerin in der Politik. Auf die Frage, welches Musikgenre oder welche Band am ehesten ihrem Politikstil entspreche, antwortete sie der «Rhein-Zeitung»: «Rock ’n’ Roll: ein schneller Rhythmus, der einen optimalen Klang auch durch Offbeats erreicht.»

In der Politik wie in der Musik seien Regeln nur so gut, wie sie das bestmögliche Ergebnis für alle erreichen könnten, sagte die Umwelt- und Mobilitätsministerin von Rheinland-Pfalz der Zeitung weiter. Und sie verriet auch, welchen Job sie gerne mal für einen Tag machen würde: Gewässerökologin. «Da würde ich kleine bedrohte Krebse, Muscheln und Fische aussetzen und so die Artenvielfalt zurück in unsere Gewässer bringen.»

© dpa-infocom, dpa:260225-930-732747/1

Ressort und Schlagwörter

Politik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten