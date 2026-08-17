Rheinland-Pfalz gehört zu den waldreichsten Bundesländern Deutschlands. Die Grünen sorgen sich, dass ihr eingeschlagener Weg des Waldumbaus von Schwarz-Rot nicht fortgesetzt wird.

Mainz (dpa/lrs) – Rheinland-Pfalz muss nach Ansicht der Grünen-Landtagsfraktionschefin Katrin Eder «den erfolgreich eingeschlagenen Weg naturnaher Wälder unbedingt konsequent weitergehen». Das besonders waldreiche Rheinland-Pfalz sei «in diesem Klimakrisensommer» bislang nicht ganz so verheerend von Waldbränden getroffen worden wie etwa Belgien und Nordrhein-Westfalen, sagte Eder der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

«Das liegt auch daran, dass das Land mit seinen naturnahen und vielfältigen Wäldern bereits gut aufgestellt ist», sagte Eder, die unter der Ampel-Regierung als Ministerin für Klima- und Umweltschutz für den Wald zuständig war.

Eder: 85 Prozent sind bereits Mischwälder

«Reine Nadelwälder bedeuten eine erhöhte Waldbrandgefahr, deshalb sollte Rheinland-Pfalz auch künftig auf klimaresiliente Mischwälder setzen», forderte Eder. «Inzwischen sind 85 Prozent unserer Wälder Mischwälder, mehr als 95 Prozent der Bäume stammen aus Naturverjüngung.»

«Trotzdem halten auch in unserem Land Waldbrände zahlreiche Einsatzkräfte und Anwohner in Atem. Wir dürfen uns in Zeiten der Klimakrise beim Schutz unseres Waldes keinesfalls zurücklehnen.»

Schwarz-Rot soll Klima-Wald-Offensive fortsetzen

«Im Zuge des Landesklimaschutzgesetzes haben wir in der vergangenen Landesregierung die Klima-Wald-Offensive in Höhe von 50 Millionen Euro an den Start gebracht», sagte Eder über die Ampel-Regierung. Diese Initiative solle die neue CDU-SPD-Regierung fortsetzen.

Die angekündigte Evaluation des Landesklimaschutzgesetzes stimme aber pessimistisch. «Wer heute beim Wald spart, bezahlt dafür morgen mit klimaschädlichen Waldschäden und Waldbränden», mahnte die Grüne, die jetzt an der Spitze der Landtagsfraktion in der Opposition ist.

Nationale Waldbrandstrategie gefordert

«Die Klimakrise führt zu längeren Trockenperioden und lässt Wälder und Böden stärker austrocknen», betonte Eder. «Dadurch steigt die Waldbrandgefahr.» Darauf müssten Bund, Länder und Kommunen gemeinsam reagieren. Deshalb brauche es eine nationale Waldbrandstrategie, die Prävention, Früherkennung und leistungsfähige Brandbekämpfung zusammen denke.