Die SV Elversberg zeigt an der Kaiserlinde wieder tollen Fußball - muss aber einstecken. Wie Chefcoach Vincent Wagner darauf reagiert.

Spiesen-Elversberg (dpa/lrs) – Vincent Wagner fand vieles «doof» an der 0:1-Niederlage der SV Elversberg gegen den SC Freiburg. Das Ergebnis natürlich. Auch, «dass der Gegner das Spiel zu 110 Prozent angenommen hat». Und überhaupt: «Wir sind heute sehr traurig, dass wir verloren haben. Weil verlieren ist im Fußball echt doof.» Und dennoch rang die Heim-Vorstellung des Bundesliga-Neulings am zehnten Spieltag wieder einmal allen Respekt ab.

«Ich finde, das hat nichts mit Aufsteiger zu tun, wie sie spielen», sagte SC-Trainer Julian Schuster über die erneut starken Saarländer. Bis dato hatte Wagners Mannschaft vor 9.307 Zuschauern an der Kaiserlinde nur gegen den FC Bayern verloren, wie bei den Siegen gegen Bayer Leverkusen, den FC Augsburg und FSV Mainz 05 aber ein Spektakel hingelegt.

Zwei Schlüsselszenen

Das höchst intensive Duell gegen das Spitzenteam aus Freiburg aber verloren die Elversberger, weil Gästekeeper Mio Backhaus vor der Pause gegen David Mokwa rettete und Igor Matanovic in der 68. Minute für die Breisgauer traf. Da hatte Jan-Niklas Beste Innenverteidiger Maximilian Rohr düpiert, als er den Ball über ihn hob. Matanovic schloss kurz entschlossen ab.

«Bis zum 0:1 war es ein sehr, sehr gutes Spiel von uns – viel besser geht es bis auf Kleinigkeiten nicht», resümierte Wagner, der seinen Profis überhaupt keinen Vorwurf machen wollte: «Mehr als sich entwickeln und alles rausknallen können sie ja nicht. Erfahrung kommt halt durch Erfahrung. Das wird bis zum Ende so bleiben. Fußball-mäßig können wir uns nichts vorwerfen, aber der Weg zu guten Ergebnissen in der Bundesliga ist weit.»

Nie wieder unterschätzt?

Am nächsten Samstag beim 1. FC Köln können die Elversberger den nächsten Anlauf zum fünften Saisonsieg machen. Die vielen lobenden Worten aus dem Freiburger Lager nahm der 40 Jahre alte Coach mit Ironie. «Der große Vorteil ist: Ich brauche in den nächsten Wochen und Monaten nie wieder die Frage kriegen, ob wir unterschätzt werden», sagte Wagner. Sein Kollege Schuster pflichtete ihm lächelnd bei: «Definitiv nicht.»