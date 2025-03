Ebling sieht Polizei für Rosenmontag gerüstet

Mehr als 1.000 Polizisten sind zum Höhepunkt der Fastnacht in Mainz im Einsatz. Es wurde eine Reihe an Maßnahmen getroffen, um den Rosenmontagszug und das Treiben drumherum möglichst sicher zu machen.

Mainz (dpa/lrs) – Närrischer Großeinsatz: Der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD) sieht die Sicherheitskräfte für den Rosenmontag in Mainz gut aufgestellt. Über den gesamten Tag seien allein in der Landeshauptstadt rund 1.100 Polizeikräfte im Einsatz, sagte er in der Befehlsstelle des Polizeipräsidiums Mainz.

Der Fokus liege auf dem Schutz des Zuges, zu dem Hunderttausende Besucher erwartet werden. Die Zufahrtssperren seien in Absprache mit der Stadt nach den Anschlägen in Magdeburg und München noch einmal erweitert worden. Es gebe nach wie vor abstrakt eine hohe Gefährdung, sagte Ebling.

Im Vorfeld wurden laut Polizei außerdem 31 Aufenthalts- und Betretungsverbote für Personen ausgesprochen, die in den Vorjahren Probleme bereitet hatten. Sogenannte Super-Recognizer, die einen besonderen Blick für Gesichter haben und diese schnell wiedererkennen, sind demnach im Einsatz, um die betroffenen Personen zu erkennen, sollten sie sich doch in Mainz aufhalten.

Auch gilt über Mainz ein Drohnenflugverbot, lediglich Polizei-Drohnen dürfen aufsteigen, wie Frank Heinen, Leiter der Polizeidirektion Mainz sagte. Das kürzlich beschlossene Polizei- und Ordnungsbehördengesetz mache es einfacher, andere Drohnen gegebenenfalls vom Himmel zu holen.