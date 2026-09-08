Die Wirtschaftslage verbessert sich nach Einschätzung des zuständigen Ministers Ebling leicht. Er setzt jetzt auf die Kommunen und Aufträge für das Handwerk.

Mainz (dpa/lrs) – Wirtschaftsminister Michael Ebling hat an die Kommunen appelliert, die Milliarden aus dem Rheinland-Pfalz-Plan schnell in konkrete Maßnahmen umzusetzen. «Vielleicht mit den einfacher zu realisierenden Plänen beginnen», regte der SPD-Politiker und ehemalige Mainzer Oberbürgermeister im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur an.

Dies werde noch einmal direkte Impulse für die Bauwirtschaft und das Handwerk bringen. «Die Zeichen verändern sich Richtung Wachstum», beschrieb der Minister die Wirtschaftslage. «Die Situation ist besser als die Stimmung.»

Das Handwerk spielt eine große Rolle

Das Handwerk spiele in Rheinland-Pfalz eine große Rolle. Es gebe rund 56.000 Betriebe mit etwa 280.000 Arbeitsplätzen. Der Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur werde im Herbst an den Start gehen.

Damit setzt die Landesregierung das Sondervermögen Infrastruktur und Klimaschutz des Bundes um. Insgesamt stehen rund 5,45 Milliarden Euro für Investitionen insbesondere in Bildung, Klima, Energie, Digitalisierung, Verkehr, Gesundheit und Bevölkerungsschutz zur Verfügung.