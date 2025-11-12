Ebling: Cyberangriffe sind alltäglich

Was genau mit dem Ludwigshafener Internet passiert ist und wer dahintersteckt, ist noch unklar. Der Innenminister appelliert an Kommunen und Unternehmen, sich vor hybrider Kriegsführung zu schützen.

Mainz/Ludwigshafen (dpa/lrs) – Die Ursache der «ungewöhnlichen Aktivitäten» im Ludwigshafener Internet vergangene Woche ist nach den Worten von Innenminister Michael Ebling noch immer unklar. Er könne bisher weder bestätigen noch ausschließen, dass ein hybrider Angriff dahinterstecke, sagte der SPD-Politiker in Mainz. Das Landeskriminalamt (LKA) sei in die Ermittlungen eingebunden.

Die Rekonstruktion des Netzes in einer hart betroffenen Verwaltung laufe aber sehr gut. «Das ist eine Kraftanstrengung.»

Cyberangriff aus Russland?

Die Nachrichtendienste wiesen bei Cyberangriffen auf IT-Strukturen immer auf einen möglichen Zusammenhang mit dem russischen Raum hin, sagte Ebling. In Ludwigshafen sei es aber nicht so einfach, das herauszufinden. «Die wenigsten gehen offensiv vor.» Es habe allerdings auch schon Cyberangriffe mit einer Staatsnähe zu Russland gegeben, bei denen sich die Täter «direkt finden lassen wollten». «In einer Mischung aus Sabotage und wir spielen mal ein bisschen.»

Ebling: Angriffe sind Teil der hybriden Kriegsführung

Es müsse zum Bewusstsein der Menschen gehören, dass solche Angriffe alltäglich geworden seien, sagte Ebling. Außer um IT gehe es dabei auch um Infra- und Versorgungsstruktur. Solche gezielten Nadelstiche seien Teil der hybriden Kriegsführung «und Deutschland bekommt einen Teil ab». «Das ist herausfordernd» und gehe bis weit in die Wirtschaft hinein.

Große Konzerne seien sich dessen bewusst, es gebe aber auch viele kleinere und mittelständische Unternehmen, die sicherlich mit einer hohen Dunkelziffer bereits Opfer solcher Angriffe geworden seien. Es gebe inzwischen eine Kooperation zwischen dem LKA und dem Verband der mittelständischen Wirtschaft.

Betriebe müssen ihre Struktur schützen

Es sei wichtig, die Betriebe zu sensibilisieren, auch in Fragen, wie ihre Mitarbeiter im Netz unterwegs seien und bei sogenannten Lowlevel-Agenten, die «für eine Handvoll Geld bereit sind, sich an Strukturen und Menschen zu heften, um etwas herauszuholen», sagte Ebling.

Selbst Unternehmen, die sich selbst nicht für so spannend hielten und vielleicht in einer Nische sähen, könnten betroffen sein und sollten ihre Struktur schützen. «Am Ende ist vieles miteinander verknüpft, vielleicht eine unglaublich wertvolle Waffe».