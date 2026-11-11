Ein E-Scooter-Fahrer sucht sein Heil in der Flucht, als die Polizei ihn einer Kontrolle unterziehen will. Seine Fluchtgründe werden den Beamten schnell klar, als sie ihn kurze Zeit später stoppen.

Germersheim (dpa/lrs) – Zwei technisch manipulierte E-Scooter haben die Polizei an unterschiedlichen Orten im Landkreis Germersheim beschäftigt. Ein 18-Jähriger entzog sich am Dienstagabend auf seinem getunten E-Scooter zunächst einer Polizeikontrolle in Germersheim und flüchtete, wie die Polizeidirektion Landau mitteilte. In Rülzheim hatte demnach zuvor ein zweiter E-Scooter-Fahrer einen Verkehrsunfall mit einem Auto verursacht.

Der 18-Jährige habe kurz nach seiner Flucht von den Beamten gestoppt werden können, hieß es. Dabei stellten sie fest, dass sein E-Scooter so technisch manipuliert war, dass er über 70 Kilometer pro Stunde schnell fuhr. Die vorgeschriebene und bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit liegt laut der Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung (eKFV) bei 20 Kilometern pro Stunde. Zudem sei der Roller nicht versichert gewesen, so die Polizei.

Zweiter E-Scooter-Fahrer verursacht Unfall

Zuvor war es gegen 19.00 Uhr in Rülzheim zu einem Verkehrsunfall mit einem E-Scooter gekommen. Der Fahrer hatte den Sicherheitsabstand zu einem Auto falsch eingeschätzt und war mit diesem während der Fahrt kollidiert. Verletzt wurde dabei niemand, es entstanden lediglich Sachschäden. Auch in diesem Fall sei der E-Scooter nicht versichert und technisch manipuliert gewesen. Die Polizei hat in beiden Fällen entsprechende Strafverfahren eingeleitet.