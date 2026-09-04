Nach einem schweren Sturz mit einem E-Scooter in Worms stellt die Polizei fest: Der Fahrer stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und hatte nicht die nötige Fahrerlaubnis.

Worms (dpa/lrs) – Ein 48-Jähriger ist mit einem E-Scooter gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Der Mann verlor aus bislang ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Gefährt und stürzte trotz einer Notbremsung ohne Fremdeinwirkung, wie die Polizei mitteilte.

Bei dem Unfall am Donnerstagabend schlug der 48-Jährige mit dem Kopf voran und war kurzzeitig bewusstlos. Bei Eintreffen der Polizei war er stark desorientiert und zeigte ausgeprägte Formulierungsschwächen. «Inwieweit die Verletzungen lebensbedrohlich sind, kann noch nicht abschließend mitgeteilt werden», erklärte die Polizei.

Der 48-Jährige stand den Ermittlungen zufolge unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Sein Fahrzeug erreichte zudem vorschriftswidrig eine Geschwindigkeit von 60 Kilometern pro Stunde, wie die Polizei auf einem Rollenprüfstand herausfand – dafür wäre eine gültige Fahrerlaubnis nötig, über die der Mann nicht verfügt.