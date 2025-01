E-Bike-Akku löst vermutlich Brand in Mehrfamilienhaus aus

Einsatz in Pirmasens: Auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses gerät vermutlich ein E-Bike-Akku in Brand. Die Feuerwehr löscht schnell, sechs Bewohner kommen vorsorglich ins Krankenhaus.

Pirmasens (dpa/lrs) – Vermutlich ein in Brand geratener Akku eines E-Bikes auf einem Balkon hat in Pirmasens einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, wurde am späten Montagabend ein Feuer in einem der obersten Stockwerke eines Mehrfamilienhauses gemeldet. Die Einsatzkräfte brachten die Bewohner in Sicherheit.

Das Feuer sei über eine Drehleiter schnell gelöscht worden. Sechs Bewohner der von dem Brand betroffenen Wohnung seien vorsorglich zur weiteren ärztlichen Untersuchung ins Krankenhaus gebracht worden, die übrigen Hausbewohner hätten in ihre Wohnungen zurückkehren können. Die Höhe des Schadens war zunächst nicht bekannt.