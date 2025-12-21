DWD erwartet nur wenige Schneeflocken an Weihnachten

Weiße Weihnachten fallen der Vorhersage zufolge in Rheinland-Pfalz und dem Saarland aus. Frostige Temperaturen bringen trotzdem Winterstimmung.

Offenbach (dpa/lrs) – Höchstens ein paar Schneeflocken im Bergland: Weiße Weihnachten sind in Rheinland-Pfalz und dem Saarland nach der aktuellen Vorhersage eher unwahrscheinlich. Der Mittwoch – Heiligabend – bleibt wahrscheinlich überwiegend niederschlagsfrei, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit.

Warm anziehen heißt es zu Weihnachten, denn es wird kühler: Am Mittwoch liegen die Nachmittagstemperaturen im Tiefland zwischen null und drei Grad, im Bergland zwischen minus drei und null Grad. Dazu weht ein mäßiger bis frischer Nordost- bis Ostwind, verbreitet mit starken, im Bergland mit teils stürmischen Böen. Der Himmel ist teils stark, teils aufgelockert bewölkt.

Glätte bei Minustemperaturen im Bergland

Schon am Montag sind die kühleren Temperaturen zu spüren. Die Höchstwerte liegen zwischen drei und sechs Grad, in den Hochlagen bleibt es bei plus einem Grad. Morgens ist es neblig, ansonsten stark, teils aufgelockert bewölkt und niederschlagsfrei. Nachts ist bei minus zwei Grad im Bergland örtlich Glätte möglich.

Ähnlich wird das Wetter der Vorhersage zufolge am Dienstag. Im Bergland muss mit stärkerem Ostwind gerechnet werden. Nachts sind in den Hochlagen lokal gefrierender Sprühregen oder Schneegriesel möglich, dann besteht erneut Glättegefahr. Der Wind weht in Hochlagen nun teils stürmisch.

An den Weihnachtsfeiertagen setzt sich das winterlich kalte und überwiegend trockene Wetter fort. Die Nächte werden frostig, heißt es vom DWD.