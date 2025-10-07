Seit dem frühen Morgen läuft ein größerer Polizeieinsatz in der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland. Im Fokus: Waffen und Munition bei einem Verdächtigen.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Wegen des Verdachts auf unerlaubten Waffenbesitz gegen einen Mann aus der Südwestpfalz ist die Polizei zu einem größeren Einsatz ausgerückt. Zahlreiche Kräfte durchsuchen in der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland ein Wohnanwesen und ein Firmengelände nach Waffen und Munition, wie die Staatsanwaltschaft Zweibrücken und das Polizeipräsidium Westpfalz in Kaiserslautern mitteilten.

Nähere Angaben zu den Örtlichkeiten wurden nicht genannt. Der Einsatz läuft seit dem frühen Morgen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Zweibrücken hatte das Amtsgericht Zweibrücken Durchsuchungsbeschlüsse erlassen. Der Mann stehe im Verdacht, unerlaubt im Besitz von erlaubnispflichtigen und verbotenen Waffen sowie Munition zu sein.

Der Einsatz werde unterstützt von Spezialkräften des Landespolizeipräsidiums des Saarlandes, des Landeskriminalamts Rheinland-Pfalz und des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik, hieß es.