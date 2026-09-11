Das Spektakel in der Pfalz beginnt wieder, erwartet werden Hunderttausende Menschen. Es geht nicht nur um die Wurst.

Bad Dürkheim (dpa/lrs) – Mit einem Konzert auf dem Ludwigsplatz beginnt am Freitag (17.00 Uhr) der Bad Dürkheimer Wurstmarkt mit Hunderttausenden Besucherinnen und Besuchern bis zum 21. September. Nach dem feierlichen Aufzug der Schausteller und Winzer sind am Gradierbau (18.00 Uhr) das historische Eröffnungsschauspiel und der traditionelle Fassanstich geplant.

Das pfälzische Spektakel mit jährlich mehr als 600.000 Besucherinnen und Besuchern gilt als größtes Weinfest der Welt. Zum Auftakt wird Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) zu einem Grußwort erwartet. Das Volksfest dauert bis einschließlich 15. September und nach einer Verschnaufpause noch einmal vom 18. bis 21. September.

Seinen Ursprung hat die Feier im 12. Jahrhundert, als Winzer und Bauern ihre Produkte Pilgern anboten. Diese reisten alljährlich im September zur Wallfahrt an. In diesem Jahr erlebt das Fest seine 610. Auflage. Hunderte Weine und Sekte aus Bad Dürkheimer Weinbergen und Weinkellern stehen im Mittelpunkt.