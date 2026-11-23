Bundesweit sollen mehrere Hundert Schulen betroffen gewesen sein - auch in Rheinland-Pfalz gibt es Fälle. Das LKA sieht keine Hinweise auf eine konkrete Gefahr, wird aber dennoch deutlich.

Mainz (dpa/lrs) - Rheinland-pfälzische Schulen sind von einer Serie an Bombendrohungen gegen Bildungseinrichtungen in ganz Deutschland betroffen gewesen. Wie viele Schulen hierzulande Drohmails bekommen haben, war zunächst noch unklar, wie eine Sprecherin des Landeskriminalamtes (LKA) in Mainz der Deutschen Presse-Agentur sagt. Es habe Fälle in den Gebieten aller fünf Polizeipräsidien in Mainz, Koblenz, Ludwigshafen, Trier und Kaiserslautern gegeben.

Es gebe jedoch keine Hinweise auf eine konkrete Gefährdung, betonte die LKA-Sprecherin. Die Ermittlungen führten nun die jeweiligen örtlichen Polizeidienststellen. Bundesweit soll es mehrere Hundert Drohungen gegeben haben.

Weitgehend gleichlautende E-Mails

Laut dem LKA in Mainz wurden weitgehend gleichlautende E-Mails verschickt. Darin sei mit der Zündung von angeblich in Schulgebäuden platzierten Sprengsätzen gedroht worden. Das LKA habe die vorliegenden Drohschreiben analysiert. «Derzeit ist nicht von einer Ernsthaftigkeit auszugehen.» Ob ein einzelner Täter oder mehrere Personen für den Versand verantwortlich seien, sei Teil der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei nehme jede Drohung ernst, jeder Sachverhalt werde individuell überprüft, erklärte das LKA. Die örtlichen Polizeidienststellen seien in engem Kontakt mit den Schulleitungen. Oberste Priorität habe der Schutz von Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften und allen weiteren Personen in den jeweiligen Einrichtungen.

Bombendrohungen seien keinesfalls harmlose Scherze. «Das Androhen schwerer Straftaten ist selbst strafbar und kann erhebliche strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen», teilte das LKA mit. Mit dem Eingang weiterer gleichlautender Drohmails müsse gerechnet werden. Schulen sollten dann unverzüglich die Polizei informieren.