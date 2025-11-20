Drohung mit Schusswaffe – Mann fordert Hund zurück

Mit Worten, einer Waffe und am Telefon: Ein 39-jähriger Mann soll ein Paar zur Herausgabe seines ehemaligen Hundes aufgefordert haben. Nach seiner Festnahme ist der Mann wieder auf freiem Fuß.

Schiffweiler (dpa/lrs) – Ein 39-jähriger Mann soll im Landkreis Neunkirchen mit einer Schusswaffe die Herausgabe seines ehemaligen Hundes gefordert haben. Der Mann habe den Hund nicht mehr halten dürfen, da er als ungeeignet eingestuft worden sei, teilte die Polizei mit. Am Mittwochabend habe er dann einen 19-jährigen Mann und dessen 20-jährige Partnerin in Schiffweiler, in deren Obhut sich der Hund befinde, zunächst verbal, dann mit der Waffe und später telefonisch bedroht.

Die Polizei habe den Mann am Donnerstagmittag festgenommen und eine Schusswaffe in seinem Auto gefunden. Die Behörden ermitteln laut eigenen Angaben nun, der Mann ist demnach inzwischen wieder auf freiem Fuß.