Nürburg (dpa/lrs) – Im Umkreis von Rock am Ring in Nürburg (Kreis Ahrweiler) sind Drohnenflüge während des Festivalwochenendes verboten. Veranstalter und Polizei appellieren daher an Hobbypiloten, ihre Fluggeräte am Boden zu lassen, wie die Polizei mitteilte. Der für Drohnen verbotene Luftraum erstreckt sich bis zu den Ortschaften Herschbroich, Dottingen, Quiddelbach und Müllenbach.

Wer dennoch eine Drohne fliegen lässt, müsse mit einer Strafe von bis zu 50.000 Euro rechnen. Zusätzlich müssten die Kosten für einen möglichen Polizeieinsatz getragen und die Drohne würde sichergestellt werden.