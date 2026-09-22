Airport Findel
Drohnenalarm: Flugbetrieb in Luxemburg erneut unterbrochen
Luxemburger Flughafen wieder im Aufwind
Erst nach Kontrollen wurde der Luftraum wieder freigegeben. (Archivbild)
Harald Tittel. DPA

Erneut Drohnen am Flughafen Luxemburg? Der Flugbetrieb wurde am Montagabend für fast eine Stunde ausgesetzt. Was bislang zu den Vorfällen bekannt ist.

Lesezeit 1 Minute

Luxemburg (dpa/lrs) – Aufgrund von Drohnensichtungen ist der Flugbetrieb am Flughafen Luxemburg am späten Montagabend erneut vorübergehend eingestellt worden. Mögliche Drohnen seien in unmittelbarer Nähe des Flughafens Findel gesichtet worden, teilte der Flughafen mit. Die Unterbrechung des Flugbetriebs dauerte von 21.38 Uhr bis 22.30 Uhr.

Zuletzt hatte es am Freitagabend Drohnenalarm am Luxemburger Flughafen gegeben. Insgesamt waren 19 ankommende Flüge auf andere Flughäfen umgeleitet worden. Eine interministerielle Bewertungsstelle «Drohnen» ist eingesetzt, um die Vorfälle zu analysieren.

Zum jetzigen Zeitpunkt ließen die vorliegenden Erkenntnisse keine abschließenden Schlussfolgerungen zu, hieß es zuletzt von der Regierung. Weitere Einzelheiten könnten aus Sicherheitsgründen nicht mitgeteilt werden.

© dpa-infocom, dpa:260922-930-724045/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten