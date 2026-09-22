Erneut Drohnen am Flughafen Luxemburg? Der Flugbetrieb wurde am Montagabend für fast eine Stunde ausgesetzt. Was bislang zu den Vorfällen bekannt ist.

Luxemburg (dpa/lrs) – Aufgrund von Drohnensichtungen ist der Flugbetrieb am Flughafen Luxemburg am späten Montagabend erneut vorübergehend eingestellt worden. Mögliche Drohnen seien in unmittelbarer Nähe des Flughafens Findel gesichtet worden, teilte der Flughafen mit. Die Unterbrechung des Flugbetriebs dauerte von 21.38 Uhr bis 22.30 Uhr.

Zuletzt hatte es am Freitagabend Drohnenalarm am Luxemburger Flughafen gegeben. Insgesamt waren 19 ankommende Flüge auf andere Flughäfen umgeleitet worden. Eine interministerielle Bewertungsstelle «Drohnen» ist eingesetzt, um die Vorfälle zu analysieren.

Zum jetzigen Zeitpunkt ließen die vorliegenden Erkenntnisse keine abschließenden Schlussfolgerungen zu, hieß es zuletzt von der Regierung. Weitere Einzelheiten könnten aus Sicherheitsgründen nicht mitgeteilt werden.