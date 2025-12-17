Drohnenabwehr: Innenminister stellt neue Waffe vor

47 Drohnenflüge über kritischer Infrastruktur sind in den ersten zehn Monaten 2025 in Rheinland-Pfalz registriert worden. Seit März darf die Polizei mit technischen Mitteln dagegen vorgehen. Aber wie?

Ingelheim (dpa/lrs) – Illegale Drohnen über Gesundheitseinrichtungen, Verkehr oder Industrieanlagen: Die Polizei kann in solchen Fällen bei der Abwehr aktiv werden. Der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD) stellt heute (12.30 Uhr) dafür eine neue Mitteldistanzwaffe vor. Gezeigt werden sollen auf dem Schießplatz der Polizei in Ingelheim auch, wie unerlaubte Drohnen überhaupt festgestellt und verifiziert werden können und wie die Polizei darauf reagieren kann.

47 Drohnenflüge über kritische Infrastrukturen in Rheinland-Pfalz sind in den ersten zehn Monaten des Jahres von der Polizei registriert worden. In zehn dieser Fälle sei ein verantwortlicher Drohnenfernpilot festgestellt worden. Eine der illegal fliegenden Drohnen sei abgewehrt worden.

Die Polizei ist seit dem 1. März 2025 gesetzlich ermächtigt, «geeignete technische Mittel zur Abwehr von Gefahren, die von unbemannten Luftfahrtsystemen ausgehen, einzusetzen».