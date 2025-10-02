Beim Bürgerfest zur Deutschen Einheit in Saarbrücken hat die Polizei eine Drohne sichergestellt. Gegen den Piloten wird nun ermittelt.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Die Polizei hat beim Bürgerfest zur Deutschen Einheit in Saarbrücken eine Drohne beschlagnahmt. Den Drohnenführer fanden die Einsatzkräfte ebenfalls, wie es in einer Mitteilung heißt. Ihn erwarte ein Ermittlungsverfahren. Der Mann habe Fotos anfertigen wollen. Das Bürgerfest wird vom 2. bis 4. Oktober veranstaltet.

Während des Einheitsfests gilt in der Saarbrücker Innenstadt eine Flugverbotszone. Auch das Mitführen von Drohnen oder Fernbedienungen auf dem Veranstaltungsgelände sei ohne Genehmigung verboten, hieß es.