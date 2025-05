Drohmails lösen an zwei Schulen Polizeieinsätze aus

Trier (dpa/lrs) – An zwei Schulen gerichtete Drohmails haben Polizeieinsätze ausgelöst. Polizisten durchsuchten mit einem Diensthund die Schulgebäude in Gillenfeld (Kreis Vulkaneifel) und in Aach (Kreis Trier-Saarburg), teilte die Polizei Trier mit. Der Schulunterricht fällt aus.

Die E-Mails an die beiden Schulen seien identisch gewesen. Es habe sich um eine Bombendrohung gehandelt, sagte eine Polizeisprecherin. Die Leiter beider Schulen hätten nach dem Eingang der Mail sofort die Polizei alarmiert. Die Ermittlungen laufen. In der Vergangenheit sei es bereits gelegentlich zu Drohungen gegen Schulen gekommen.

In Gillenfeld sei eine Anlaufstelle für Schüler sowie Eltern eingerichtet worden. In Aach wurde auch der Kindergarten in der Nähe der Schule geschlossen. Die Eltern wurden informiert, eine Betreuung für die Kinder wird eingerichtet.