Rehlingen/Saarlouis (dpa/lrs) – Im saarländischen Rehlingen hat ein verwirrter Mann nach Angaben der Polizei die Bevölkerung mit einem Messer verängstigt. Als die Beamten eintrafen, wurde der unter Drogen stehende Mann aggressiv.

Am Freitagabend hatte die Polizei ein Notruf erreicht: Laut dem Anrufer schien der Mann in der Nähe des Pfarrheims in Rehlingen unter dem Einfluss von Drogen zu stehen. Er sei bereits am frühen Mittag mit einem Messer in der Hand vor dem Pfarrheim gesehen worden. Nun sei eine Gospel-Chorveranstaltung geplant und man mache sich Sorgen.

Zwei Streifenwagen machten sich auf den Weg und fanden den Mann, der sich den Angaben nach in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Es handele sich um einen polizeibekannten 33-Jährigen aus Diefflen, teilten die Beamten mit. «Eine geordnete Gesprächsführung» sei nicht möglich gewesen. Der Mann, der Selbstgespräche geführt und herumschrien habe, sei sofort aggressiv geworden. Obwohl der Mann um sich schlug, konnten die Polizisten ihn an Händen und Füßen fesseln und ihm eine Spuckschutzhaube anlegten.

Der Mann kam in Gewahrsam, ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Nun erwartet ihn ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte.