Der Tarifstreit zwischen Saarbahn und der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) dauert an. Heute wurde morgens und mittags gestreikt - und es geht noch weiter.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Fahrgäste der Saarbahn müssen heute weiterhin Geduld mitbringen: Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat erneut zu einem Streik aufgerufen - heute schon zum dritten Mal. Der nächste Ausstand soll um 17.00 Uhr beginnen, wie die GDL mitteilte. Wie lang er dauern soll, gab sie nicht bekannt. Am Morgen war bereits von 6.00 bis 8.00 Uhr gestreikt worden, gefolgt von einem zweiten Streik von 12.00 bis 14.00 Uhr. Der nun angekündigte Ausstand wird nach Angaben der Stadtwerke der insgesamt 30. Streik in diesem Tarifkonflikt sein.

Der Streik habe keine Auswirkung auf das Ersatzkonzept, erklärte eine Sprecherin der Stadtwerke.

Die S1 verkehrt bis 16.30 Uhr zwischen Saargemünd und Riegelsberg Süd.

Extrabusse des Schienenersatzverkehrs bleiben unabhängig des Streiks weiterhin im Einsatz.

Ergänzungsfahrten zwischen Riegelsberg Süd und Lebach entfallen vorläufig.

Man sei bestrebt, den Regelbetrieb der S1 wann immer möglich wieder hochzufahren, sagte die Sprecherin am Nachmittag. Wann genau das sein wird, ist demnach vom Streikverhalten der GDL abhängig.

Die Gewerkschaft hatte in den vergangenen Wochen immer wieder zum Streik aufgerufen. Hintergrund ist ein schon seit mehreren Monaten andauernder Tarifkonflikt. Die Saarbahn befördert nach eigenen Angaben jährlich fast 35 Millionen Fahrgäste in Saarbrücken und im Regionalverband und fährt grenzüberschreitend bis ins lothringische Sarreguemines in Frankreich. Ihre Tram-Züge verkehren sowohl in der Stadt als auch im Umland.