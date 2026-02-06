Der Regierungschef würdigt den Einsatz seiner Vorgängerin für Zusammenhalt und Fortschritt in Rheinland-Pfalz.

Mainz (dpa/lrs) – Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer hat seiner Vorgängerin Malu Dreyer (beide SPD) zu ihrem 65. Geburtstag am heutigen Freitag gratuliert und ihre Verdienste für das Bundesland hervorgehoben. Dreyer stehe für ein Rheinland-Pfalz, das zusammenhalte, den Menschen Mut mache und in dem soziale Verantwortung und Fortschritt Hand in Hand gingen, sagte Schweitzer.

«Mit Empathie, Tatkraft und einer klaren Haltung hat sie unser Land geprägt und entscheidend dazu beigetragen, dass Rheinland‑Pfalz heute als solidarisches, modernes und erfolgreiches Bundesland dasteht», lobte Schweitzer. Dreyer regierte Rheinland-Pfalz von 2013 bis 2024.