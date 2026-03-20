Die SPD-Politikerin kennt enge Wahlen und unermüdlichen Wahlkampf aus eigener Erfahrung. Das Zuschauen von der Seite empfindet die Ex-Ministerpräsidentin fast als schwerer.

Landau (dpa/lrs) – Kurz vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz empfindet die frühere Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) mehr Anspannung als bei eigenen Wahlkämpfen. «Es ist fast weniger spannend, finde ich, wenn man selber drinsteckt bis in die letzte Minute, als wenn man von außen so ein bisschen guckt», sagte sie vor dem Abschluss des SPD-Wahlkampfes im südpfälzischen Landau.

Sie blicke optimistisch auf die Wahl an diesem Sonntag, sagte Dreyer. «Ich denke, die Partei und Alexander Schweitzer haben einen super Wahlkampf gemacht, waren wahnsinnig viel unterwegs.» Schweitzer liege bei den Beliebtheitswerten vor CDU-Kontrahent Gordon Schnieder. «Insofern bin ich zuversichtlich, dass der Sieg gelingt.»

Schweitzer folgte im Sommer 2024 auf Dreyer an der Spitze der Ampel-Landesregierung in Mainz.