«Wir sind das Stadtbild!», heißt es in Trier. Rund dreihundert Menschen gingen unter dem Motto in der Stadt gegen eine Äußerung des Bundeskanzlers auf die Straße.

Trier (dpa/lrs) – Zu einer Kundgebung gegen Ausgrenzung, Rassismus und die «Stadtbild»-Aussage von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sind in Trier nach Polizeiangaben rund dreihundert Menschen zusammengekommen. Die Gruppe traf sich am Porta-Nigra-Platz und die Versammlung unter dem Motto «Wir sind das Stadtbild!» verlief friedlich, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Auf der Website des Veranstalters «DemokraTEAM» heißt es, Merz habe mit seiner Äußerung nicht weiße Menschen pauschal als Feindbild markiert. Das sei eine «weitere, unsägliche verbale Eskalation und Enthemmung» und treffe «eine Gruppe, die ohnehin schon Vorurteilen, Anfeindungen und in immer weiter zunehmendem Maße Diskriminierung, verbaler und physischer Gewalt ausgesetzt ist.»

Protest in mehreren Städten nach Merz-Äußerung zum «Stadtbild»

Dagegen habe man auch in Trier auf die Straße gehen wollen. Im ganzen Bundesland fanden am Wochenende ähnliche Demonstrationen und Kundgebungen statt.

Merz hatte am 14. Oktober gesagt, die Bundesregierung korrigiere frühere Versäumnisse in der Migrationspolitik und mache Fortschritte, «aber wir haben natürlich immer im Stadtbild noch dieses Problem, und deswegen ist der Bundesinnenminister ja auch dabei, jetzt in sehr großem Umfang auch Rückführungen zu ermöglichen und durchzuführen». Später sagte er auf Nachfrage: «Fragen Sie mal Ihre Töchter, was ich damit gemeint haben könnte.»

Am Mittwoch konkretisierte er dann, Probleme würden diejenigen Migranten machen, die keinen dauerhaften Aufenthaltsstatus hätten, nicht arbeiteten und die sich auch nicht an die in Deutschland geltenden Regeln hielten.