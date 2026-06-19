Vorfahrt missachtet
Drei Verletzte nach Unfall in Bad Marienberg
Polizei
Der 42-Jährige und seine Beifahrerin wurden leicht verletzt, der 61-Jährige erlitt schwere Verletzungen. (Symbolbild)
Bodo Schackow. DPA

Ein Zusammenstoß im Westerwaldkreis endet für einen Autofahrer mit schweren Verletzungen. Was über den Unfallhergang bekannt ist.

Lesezeit 1 Minute

Bad Marienberg (dpa/lrs) – Bei einem schweren Verkehrsunfall in Bad Marienberg (Westerwaldkreis) sind drei Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer. Ein 42 Jahre alter Autofahrer wollte am Abend von einer innerörtlichen Straße auf eine Landesstraße einbiegen und missachtete dabei nach Polizeiangaben die Vorfahrt eines 61-jährigen Autofahrers, der mit seinem Wagen auf der Landesstraße unterwegs war.

Im Einmündungsbereich stießen die beiden Autos zusammen. Der 42-Jährige und seine Beifahrerin wurden leicht verletzt, der 61-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Alle Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Neben der Polizei waren die Freiwillige Feuerwehr Bad Marienberg mit rund 30 Einsatzkräften sowie drei Rettungsfahrzeuge im Einsatz.

© dpa-infocom, dpa:260619-930-252329/1

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Verkehr

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