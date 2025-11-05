Drei Verletzte nach Unfall auf Landstraße

Auf einer Landstraße in Rheinhessen stoßen drei Autos zusammen. Die Fahrer kommen verletzt ins Krankenhaus. Die Ursache ist noch unklar.

Stadecken-Elsheim (dpa/lrs) – Bei einem Verkehrsunfall auf der L413 zwischen Stadecken-Elsheim und Jugenheim (Kreis Mainz-Bingen) sind drei Männer verletzt worden. Laut Polizei stießen zwei Autos aus bislang ungeklärter Ursache frontal zusammen. Dabei wurde ein Fahrzeug weiter geschleudert, sodass es mit einem dritten Auto kollidierte.

Die drei Fahrer im Alter von 32, 54 und 61 Jahren kamen verletzt ins Krankenhaus. An allen drei Autos entstand ein Totalschaden. Die Landstraße war nach dem Unfall am Dienstagabend etwa sechs Stunden gesperrt.