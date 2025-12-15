Drei verletzte Frauen bei Verkehrsunfall

An einer Kreuzung in Neunkirchen sind zwei Autos zusammengestoßen. Eine Beifahrerin muss von der Feuerwehr befreit werden. Sie kommt schwer verletzt ins Krankenhaus.

Neunkirchen/Saar (dpa/lrs) - Bei einem Verkehrsunfall in Neunkirchen am Morgen sind drei Frauen verletzt worden. Eine Beifahrerin sei bei dem Zusammenstoß an einer Kreuzung im Fahrzeug eingeklemmt worden und habe von der Feuerwehr befreit werden müssen, teilte die Polizei mit. Schwer verletzt wurde sie in eine Klinik gebracht, Lebensgefahr bestand den Angaben zufolge nicht.

Die jeweiligen Fahrerinnen der beiden Autos hatten leichte Verletzungen erlitten, auch sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Zum Unfallzeitpunkt war die Ampel an der Saarpark-Center-Kreuzung ausgefallen. Nach dem Unfall kam es zu Stau im Berufsverkehr. Die Polizei ermittelt wegen eines Vorfahrtsverstoßes und gefährlicher Körperverletzung.