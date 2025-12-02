Drei Verletzte bei Zusammenstoß auf Landstraße

Alzey (dpa/lrs) – Bei einem Unfall auf einer Landstraße nahe Alzey (Kreis Alzey-Worms) sind drei Menschen verletzt worden. Die Fahrerin eines Autos sei von einem Feldweg abgebogen, dabei sei ihr Wagen mit einem anderen Auto zusammengeprallt, teilte die Polizei mit. Sowohl die Fahrerin als auch die beiden Insassen in dem anderen Fahrzeug wurden demnach verletzt – und dann in Krankenhäuser gebracht. Sie hätten sich nach ersten Erkenntnissen aber keine schwerwiegenden Verletzungen zugezogen, hieß es.

