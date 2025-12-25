Drei Verletzte bei Hausbrand im Westerwald

Es brennt, und ein Einfamilienhaus ist nicht mehr bewohnbar. Zwei Bewohner werden leicht, ein Mensch schwer verletzt.

Hachenburg (dpa/lrs) – Bei einem Hausbrand sind am Morgen des ersten Weihnachtsfeiertags drei Menschen verletzt worden. Das Haus in Hachenburg ist momentan nicht mehr bewohnbar, wie Feuerwehr und Polizei berichteten.

Als die Feuerwehr kurz nach 6.00 Uhr das Einfamilienhaus erreichte, befanden sich keine Personen mehr in dem Anwesen. Zwei Bewohner wurden durch Rauchgas leicht und ein Bewohner schwer verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus eingeliefert.

«Nach Beendigung der Löschmaßnahmen konnte festgestellt werden, dass der Brand aus bisher ungeklärter Ursache im Obergeschoss des Hauses ausgebrochen war», so die Einsatzkräfte. Der Sachschaden sei «erheblich».