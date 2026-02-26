Ein falscher Abbiegevorgang auf der Bundesstraße – und plötzlich kracht es. Drei Menschen werden bei Hoppstädten-Weiersbach verletzt.

Hoppstädten-Weiersbach (dpa/lrs) – Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 41 im Landkreis Birkenfeld sind drei Menschen verletzt worden. Der Unfall passierte am Nachmittag bei Hoppstädten-Weiersbach, weil ein Autofahrer beim Linksabbiegen die Vorfahrtsregeln missachtete, wie die Polizei mitteilte.

Beide Autofahrer und eine Beifahrerin wurden durch den Zusammenstoß verletzt. Zur Schwere der Verletzungen konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Es sei ein Schaden von rund 16.000 Euro entstanden. Aufgrund der Bergungsarbeiten wurde der Verkehr in Richtung Saarland für zwei Stunden umgeleitet.