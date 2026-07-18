Richtung Koblenz
Drei Verletzte bei Auffahrunfall auf A61
Polizei sichert Unfallstelle
Gleich mehrere Unfälle gab es auf der A61. (Symbolbild)
Stefan Puchner. DPA

Nach dem Zusammenprall zweier Autos liegt ein Mensch im Krankenhaus. Die Autobahn war für rund 40 Minuten gesperrt - was Folgen hatte.

Bingen (dpa/lrs) – Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 61 bei Bingen sind drei Menschen verletzt worden. Eine Person erlitt schwere Verletzungen und musste ins Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei mitteilt. Zwei Autos waren aufeinandergeprallt, weitere Informationen zu dem Unfall gab es zunächst nicht.

Die Autobahn musste in Richtung Koblenz für rund 40 Minuten gesperrt werden. Im Stau kam es zu zwei weiteren Verkehrsunfällen, wie die Polizei mitteilte. Dabei entstand jedoch lediglich leichter Sachschaden.

© dpa-infocom, dpa:260718-930-404615/1

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