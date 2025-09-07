Drei Menschen sterben in der Nacht auf der Autobahn bei Kaiserslautern in einem völlig ausgebrannten Wagen. Zu den Umständen des Unfalls gibt es noch viele Fragen.

Kaiserslautern (dpa) – Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A6 bei Kaiserslautern sind drei Menschen gestorben. Nach Polizeiangaben waren am späten Samstagabend kurz vor der Anschlussstelle Kaiserslautern-Ost zwei Autos in Fahrtrichtung Saarbrücken aus bislang ungeklärter Ursache gegeneinander geprallt. Beide Fahrzeuge fingen daraufhin Feuer, sie standen bei Eintreffen der Rettungskräfte vollkommen in Brand.

Die drei Insassen eines der Autos starben noch an der Unfallstelle. Der 46 Jahre alte mutmaßliche Fahrer des anderen Wagens wurde verletzt und kam ins Krankenhaus. Die Identität der Toten sei bislang noch nicht zweifelsfrei geklärt, hieß es.

Die A6 war infolge des Unfalls mehrere Stunden lang gesperrt und erst am frühen Sonntagmorgen wieder frei befahrbar.