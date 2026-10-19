Zwei Insassen muss die Feuerwehr aus dem Unfallwagen befreien, insgesamt werden drei Menschen schwer verletzt. Was die Polizei zu dem Unfallhergang weiß.

Helferskirchen (dpa/lrs) – Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 303 zwischen Helferskirchen und Siershahn sind drei Menschen am Sonntagabend schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei befanden sich vier Personen in dem unfallverursachenden Wagen, zwei wurden bei dem Unfall in dem Wagen eingeklemmt. Sie wurden von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit. Eine vierte Insassin verletzte sich leicht.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei verlor eine 22-jährige Fahrerin mit ihren drei Mitinsassen auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle über das Fahrzeug. Sie fuhr eine Kurve in nicht angepasster Geschwindigkeit, wodurch der Wagen ins Schleudern kam. Er kollidierte mit dem aus dem Gegenverkehr kommenden Fahrzeug eines 58-Jährigen. Der Mann verletzte sich bei dem Unfall leicht.

Alle Personen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Landesstraße wurde während der Unfallaufnahme zwischen Siershahn und Helferskirchen für ungefähr vier Stunden voll gesperrt.