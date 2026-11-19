Sie wohnten in Worms, Landau, Ludwigshafen - und sollen Hunderte Menschen nach Deutschland geschleust haben. Was die Ermittler bislang über das Netzwerk herausgefunden haben.

Worms/Landau/Ludwigshafen (dpa) – Einsatzkräfte der Bundespolizei haben in Rheinland-Pfalz drei mutmaßliche Mitglieder eines international agierenden Schleusernetzwerks verhaftet. Die Ermittler durchsuchten am frühen Morgen die Wohnungen der drei Beschuldigten in Worms, Landau und Ludwigshafen, wie die Polizei mitteilte. In Koblenz und im nahegelegenen Bendorf führten die Beamten demnach außerdem Durchsuchungen bei Zeugen durch.

Der Schlag gegen das mutmaßliche Schleusernetzwerk erfolgte im Auftrag der Staatsanwaltschaft Weiden in der Oberpfalz. Ermittelt werde schon seit Mai dieses Jahres. Die drei verhafteten Männer stehen als Verdächtige im Mittelpunkt: Sie sollen von Deutschland aus Schleusungen nach Westeuropa organisiert und koordiniert haben, überwiegend von Menschen aus Syrien und der Türkei. Dafür sollen sie eng mit einem anderen Netzwerk zusammengearbeitet haben.

Rund zwei Millionen Euro an Einnahmen

Die Verdächtigen sind 28 bis 31 Jahre alt und ebenfalls syrische Staatsangehörige. Der mutmaßliche Hauptorganisator – ein 28-Jähriger – habe sich 2022 selbst nach Deutschland schleusen lassen. «Allein zwischen 2022 und 2024 sollen die Tatverdächtigen für die Einschleusung von knapp 610 Personen verantwortlich gewesen sein», hieß es zum derzeitigen Ermittlungsstand.

Pro Person sollen sie 3.000 bis 6.000 Euro verlangt und so insgesamt mutmaßlich rund zwei Millionen Euro eingenommen haben. Die Interessenten für die Schleusungen wurden nach bisherigen Erkenntnissen vor allem über die sozialen Medien angeworben. Die Ermittlungen dauern an, etwa zu den genauen Geldströmen und möglichen weiteren Taten.