Mitten in der Nacht hält ein Brand in einer ungenutzten Gaststätte die Feuerwehr in Speyer in Atem. Mehrere Menschen müssen ihre Wohnungen verlassen. Der Sachschaden liegt bei rund 50.000 Euro.

Speyer (dpa/lrs) - Wegen eines nächtlichen Brands in einer ungenutzten Gaststätte in Speyer mussten drei Menschen aus ihren Wohnungen gebracht werden. Die Menschen seien in den Wohnungen im ersten Stock und im Dachgeschoss gewesen, teilte die Feuerwehr mit. Die zuerst eingetroffene Polizei habe den Brand mit Feuerlöschern unter Kontrolle gehalten, bis die Feuerwehr eintraf.

Die eingetroffene Feuerwehr hätte den Brand dann rasch unter Kontrolle bringen und löschen können. Anschließend konnten die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren, sie seien unverletzt geblieben. «Der Sachschaden blieb auf den Bereich der ehemaligen Gaststätte beschränkt», hieß es von der Feuerwehr. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 50.000 Euro.

Wie es zu dem Brand kam, war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt zur Ursache.