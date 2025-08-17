Auf der B9 in Richtung Germersheim fährt ein Auto in die falsche Richtung. Frontal kollidiert es mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Beide Autos geraten in Brand.

Römerberg (dpa) - Bei dem Geisterfahrer-Unfall auf der Bundesstraße 9 bei Römerberg im Rhein-Pfalz-Kreis sind drei Menschen ums Leben gekommen. Eine 64-Jährige aus dem Landkreis Karlsruhe fuhr entgegen der Fahrtrichtung auf die Spur in Richtung Germersheim, wie die Polizei mitteilte. Dort stieß sie in der Nacht von Samstag auf Sonntag ungebremst mit dem Wagen eines 24-Jährigen frontal zusammen.

Beide Fahrzeuge seien nach dem Unfall in Brand geraten. Im Wagen des 24-Jährigen hätten sich noch zwei Frauen im Alter von 21 und 20 Jahren befunden. Der Fahrer sowie die 21-jährige Mitfahrerin seien bei dem Unfall ums Leben gekommen. Auch die 64-jährige mutmaßliche Unfallverursacherin wurde tödlich verletzt. Die 20-jährige Mitfahrerin sei schwer verletzt worden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sei die Straße bis etwa 5.00 Uhr morgens gesperrt worden. Staatsanwaltschaft und Polizei haben die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.